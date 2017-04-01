تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب فى ساتوبيس رحلات بناحية القلج دائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية وإخماده ومنع امتداده، دون ثمة أى خسائر بشرية.

تلقى اللواء علاء سليم مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيش فرع الكشف الجنائى بالخانكة بالواقعة.

كان قد تبلغ للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة بنشوب حريق بأتوبيس بناحية شارع الشيخ فارس – القلج – دائرة المركز، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بالأتوبيس رقم 142 خاص السويس ماركة هيونداى 26 راكبا ملك “رضا ص” ربة منزل ومقيمة ذات الناحية، وأتت النيران على محتويات الأتوبيس من الداخل، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح بسؤال مالكة الأتوبيس، أيدت ذلك واتهمت كل من، والد طليقها “وجيه ال” 84 سنة بالمعاش ومقيم ذات العنوان. ونجل الأول “خالد و” المقيمان ذات الناحية . بإشعال النيران بالأتوبيس حال وجوده أمام مسكنها ، حيث قاما بتهديدها أكثر من مرة. وذلك لدى علمهما بقيام طليقها “إبراهيم و” 47 سنة سائق ومقيم المطرية – القاهرة، بشراء الأتوبيس لها لتقوم برعاية أبنائهما.

وبسؤال طليق الشاكية المذكور، أيد ما جاء بأقوال طليقته، واتهم والده وشقيقه بإشعال النيران بالأتوبيس. وتم ضبط المشكو فى حقه الأول، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وعلل الاتهام لوجود خلافات بينه ونجله طليق الشاكية، وتم التحفظ على الأتوبيس وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها .

كلفت إدارة الكشف الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3983 إدارى مركز الخانكة.