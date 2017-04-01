يواصل الفنان الكبير عزت العلاليلى خلال الأسبوع المقبل تصوير مشوفه فى مسلسل “قصر العشاق” المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، والمسلسل تأليف محمد الحناوى، وإخراج أحمد صقر.

ونفى عزت العلايلى، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، ما تناولته بعض الأخبار عن حصوله على إجازة خلال الفترة الماضية من تصوير المسلسل، مؤكدًا أنه لم يتوقف نهائيا عن التصوير ولم يحصل على أى أجازات منذ بدء تصوير العمل.

ويجسد “العلايلى” ضمن أحداث مسلسل “قصر العشاق”، دور لواء واجبة شديد البأس، ول ظروف ما يدخل القصر، ليكشف عن الحقيقية، وقد أشار إلى أن دوره بالمسلسل به تفاصيل عديدة لم يقدمها من قبل، وهو ما أسعده بالعمل للغاية، وجعله على أتم الاستعداد لبدء تصويره.

مسلسل “قصر العشاق” يشارك فى بطولته أعداد كبير من النجوم فى مقدمتهم، سهير رمزى وعزت العلايلى وفاروق الفيشاوى وبوسى وخالد زكى وسوزان نجم الدين ونضال الشافعى وريم مصطفى، بالإضافة إلى أعداد كبير من الفنانين، الذين يظهورن كضيوف شرف ضمن أحداث العمل.

تدور أحداث مسلسل “قصر العشاق” فى إطار سياسى حول مجموعة من الأحداث الحياتية التى وقعت أثناء العقدين الأخيرين، إضافة إلى مجموعة من الجرائم والتى يتم كشف لغزها بعد ذلك، كما يوجه العمل رسالة مفادها أن الحياة يجب أن تستمر مهما صادفنا من مشاكل.

المصدر : مصر ناين