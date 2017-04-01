شنت مديرية تأمين الغربية حملة تأمينية، بناءً على توجيهات وزير الداخلية لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة التأمينية ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

وشارك فى الحملة ضباط إدارة الكشف الجنائى برئاسة العميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع التأمين السنة والتأمين المركزى، وأسفرت عن ضبط 63 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات.

كما تم تحرير 464 مخالفة والتصالح فى 720 مخالفة فى المقابل فى المقابل 54 ألف جنيه غرامات، وضبط 7 قضايا سلاح نارى و8 قضايا مخدرات و60 قضية تموينية و153 قضية مرافق سنةة، وإخطار النيابة السنةة التى تولت التحقيق.

المصدر : مصر ناين