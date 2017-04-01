أفادت مصادر ميدانية يمنية، بأن ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق على عبدالله صالح، قامت بتلغيم كل الطرق فى محيط جبل اللهيب شرقى مديرية المخا وصولا إلى قرى موزع غربى تعز .

واصدر ت المصادر لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم السبت، “إن المتمردين قاموا بتلغيم كل الطرق فى محيط جبل اللهيب شرقى مديرية المخا وكذلك الطرق الفرعية التى تربط قرى الثوبانى والغرافى والزقيرية ببعضها وصولا إلى قرى موزع، غربى تعز، فى ظل حالة نزوح جماعى تشهدها القرى المحيطة ” .

وأضافت المصادر أن أعدادا من القرى الواقعة شرقى المخا شهدت نزوحا جماعيا للسكان جراء القصف المتبادل بين القوات الشرعية والانقلابين، كما دارت اشتباكات متقطعة بين القوات الشرعية والمتمردين فى منطقه المضابى بمديرية مقبنه غربى تعز.

وفى مدينة حرض الحدودية بمحافظة حجة، أشارت المصادر إلى قصف الجيش الوطنى بالمدفعية مواقع المتمردين، مما أدى إلى تدمير عربة شرقى حرض كانت تحمل ذخائر، مضيفة أنه فى مدينة ميدى تجددت الاشتباكات بين الطرفين فجر اليوم فى منتصف سماع دوى تفجيرات من جراء تبادل القصف المدفعى.

المصدر : مصر ناين