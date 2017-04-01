تمكن خفيران من القوة الشوفة لقرية “الزنكلون” بمدينة الزقازيق فى الشرقية، اليوم السبت، من ضبط عاطلين؛ حال قيامهم بسرقة وصلة حديدية تربط بين الفلنكات والقضبان بشريط السكة الحديد لخط “الزقازيق – منيا القمح”.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير تأمين الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز واجبة الزقازيق، يفيد بتمكن جميل صابر عبدالمقصود وعمر محمد محمد عمر من قوة خفراء قرية “الزنكلون”، من ضبط “محمد.ع.إ.م” 32 سنةًا، و”مؤمن.ر.ط.ع” 21 سنةًا، عاطلين، ومُقيمان بدائرة المركز، حال قيامهما بمحاولة سرقة وصلات حديدية من قضبان السكة الحديد.

وتبين قيام المتهمين بمحاولة سرقة 2 وصلة حديدية مستطيلة الشكل تربط بين القضبان والفلنكات بشريط السكة الحديد لخط “الزقازيق – منيا القمح” أمام القرية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 17303 جنح الزقازيق لسنة 2017، والتحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة السنةة، وكلفت إدارة الكشف الجنائى بالتحرى عن الواقعة بالتنسيق مع قسم واجبة السكة الحديد.

المصدر : مصر ناين