تحدث أحمد عيد عبد الملك نجم طلائع الجيش الحالى والزمالك السابق، فى حوار مع “سوبر كورة” حول تجديده وتأمينياته لمشواره الكروى خلال المواسم المتبقية له، بالإضافة للحديث عن أزمة الزمالك والمدير الفنى المقبل، و”شيكابالا” صديقه المقرب، وعلاقته بلاعبى الأهلى وكانت أبرز تصريحاته.

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عيد





المصدر : مصر ناين