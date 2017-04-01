أعلنت الواجبة الاتحاد العراقية اليوم السبت، عن السبب الحقيقى لمصرع المدنيين فى مدينة الموصل الجمعة الماضية 17 مارس الماضى.

واصدر مشبه الواجبة العراقية، شاكر علوان خفاجى، فى تصريحات لـ”سبوتنيك” أن مصرع مدنيى الموصل لم يكن ل قصف لطائرات التحالف، ولكن كان نتيجة تفجير شاحنة ملغومة.

وشوف خفاجى قائلا “الضربات على السكان المدنيين لم يتم تنفيذها، ما حدث فعليا هو تفجير شاحنة محملة بالمتفجرات بالقرب من الغارة، وهو ما أدى إلى هذا الرقم من الضحايا”.

كما أشار خفاجى إلى أن مدينة الموصل سيتم تحريرها بحلول نهاية الربيع من السنة الجارى، موضحا أن داعش الارهابيه يسيطر على أقل من 30% من أراضى غرب مدينة الموصل بالعراق.

المصدر : مصر ناين