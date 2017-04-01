تختتم، اليوم، فعاليات بطولة مصر المفتوحة للهواة للجولف، التى تقام على ملاعب دريم لاند جولف ريزورت خلال الفترة من 30 مارس إلى 1 أبريل 2017 بمشاركة 30 لاعبا.

كانت الجولة الأولى قد أسفرت عن تصدر عبد المنعم الشافعى، بينما تصدر الجولة الثانية عيسى أبو العلا، وتُحسم البطولة اليوم بالجولة الثالثة، حيث يعلن عصر اليوم الفائز البطولة، ويحصل الفائز على الكأس محفور عليه اسمه.

جدير بالذكر أن البطولة تعد من أقدم البطولات فى أفريقيا والعالم، حيث تم تأسيسها 1920.

المصدر : مصر ناين