لقى طالب مصرعه وأصيب 2 آخرين فى انقلاب سيارة على طريق الكافورى غربى الإسكندرية.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير تأمين الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم واجبة برج العرب، بانقلاب سيارة بطريق الكافورى تجاه برج العرب.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة “و. ج”، 50 سنة، موظف بمصلحة الجمارك “ميناء الإسكندرية البحرى” مقيم بشارع الجزائر دائرة قسم اللبان، يستقلها بصحبته زوجته ونجلهما بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها.

أسفر الحادث عن مصرع نجله”ى. و”، 12 سنة، طالب وإصابة قائدها وزوجته بكسور وكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى برج العرب، والمصابين لذات المستشفى، وحدثت تلفيات بالسيارة، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر جنح قسم برج العرب، وجار العرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين