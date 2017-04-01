ألقت مباحث مديرية تأمين الإسكندرية، القبض على أعداد من الخارجين على القانون، وبحيازتهم مواد مخدرة، وأسلحة نارية غير مرخصة، يستخدمونها فى ترهيب المواطنين.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم العطارين من ضبط كل من، “ك. ع”- 31 سنة عاطل مقيم كوم الدكة دائرة القسم السابق اتهامه فى “14” قضية “سلاح – ضرب – بلطجة – هروب مراقبة” أخرها القضية جنح القسم “مشاجرة” بحوزته فرد خرطوش عــيار 12- و2 طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

كما تم ضبط “ا. م”- 20 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى 3 قضايا “مشاجرة – مخدرات – سلاح أبيض” أخرها القضية جنح العطارين “سلاح أبيض” بحوزته طبنجة محدث صوت معدلة لإطلاق الأعيرة اللهيب ية عيار 9 مم – و”4″ طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

وتمكن ضابط بإدارة الكشف الجنائى المعين خدمة تأمين الطريق الصحراوى دائرة قسم واجبة ثان السنةرية، من ضبط كل من، “ع. ا”-50 سنة عاطل مقيم الهرم – محافظة الجيزة سبق اتهامه فى 3 قضايا “شيكات”، و”م .ع” 30 سنة صاحب محل مقيم الهرم – محافظة الجيزة، بحوزتهما 7 قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى 1050 جراما – بقصد الاتجار ومبلغ 500 جنيه و2 هاتف محمول أثناء استقلالهما سيارة ” قيادة الأول” – تحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

وألقى ضباط وحدة مباحث قسم واجبة باب شرقى القبض على “م. ج”- 31 سنة عاطل مقيم مركز طهطا – محافظة سوهاج بحوزته طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابه السنةة لمباشرة لتحقيقات.

المصدر : مصر ناين