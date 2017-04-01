كانت الجمعية العمومية للنادى المصرى، وافقت أمس على اقتراح مجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية برفع قيمة عضوية النادى إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 25 ألف جنيه، على أن تكون قيمة عضوية الفروع الخاصة بالنادى 20 ألف جنيه.