المصرى يكلف محمد قابيل برئاسة لجنة المئوية
قرر سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، تكليف محمد قابيل بتولى ملف المئوية الخاص بالنادى المصرى.
واصدر محمد قابيل، إنه سوف يقوم بتشكيل لجنة لدراسة وإعداد خطة لملف المئوية تليق بالنادى المصرى البورسعيدى، والتى ستقام فى 2020، حيث تم تأسيس القلعة الخضراء سنة 1920.
كانت الجمعية العمومية للنادى المصرى، وافقت أمس على اقتراح مجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية برفع قيمة عضوية النادى إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 25 ألف جنيه، على أن تكون قيمة عضوية الفروع الخاصة بالنادى 20 ألف جنيه.
المصدر : مصر ناين
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