كشفت محطة “سى.إن.إن”، أن مسئولين أمريكيين من الاستخبارات وإنفاذ القانون، يعتقدون أن تنظيم داعش الارهابيه وغيره من التنظيمات الإرهابية قد طوروا طرق لزراع مواد متفجرة داخل المؤسسات الإلكترونية التى أظهر اختبار فحص مكتب التحقيقات الفدرالى إمكانية مرورها بشكل آمن من الفحص التأمينى فى المطارات.

وأفادت المحطة الأمريكية، السبت، أن دوائر الاستخبارات الأمريكية يعتقدون أن الإرهابيين حصلوا على معدات تأمين متطورة خاصة بالمطارات، لاختبار كيفية إخفاء المتفجرات بشكل فعال داخل مؤسسات الكمبيوتر المحمولة وغيرها من المؤسسات الإلكترونية.

وتقول CNN، إن المعلومات، التى تم جمعها خلال الأشهر القليلة الماضية، لعبت دورا هاما فى قرار إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحظر استخدام المؤسسات الإلكترونية، التى يزيد حجمها عن الهاتف المحمول، داخل الطائرات المسافرة من وإلى 10 مطارات فى ثمانى دول داخل الشرق الأفى منتصف وأفريقيا.

ونقلت عن وزارة التأمين الداخلى الأمريكية قولها “لا نناقش علنا معلومات استخباراتية محددة، لكن تقييم ما لدينا من معلومات يشير إلى أن الجماعات الإرهابية تواصل استهداف الطيران التجارى ليشمل تهريب مؤسسات متفجرة داخل الإلكترونيات”.

المصدر : مصر ناين