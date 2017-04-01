أمر المستشار محمد جمال مدير نيابة عين شمس بحبس 9 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، وضبط وإحضار 6 اخرين نشبت بينهم مشاجرة بالأسلحة اللهيب ية ل خلافات بين عائلتين.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم واجبة عين شمس بلاغا فجر اليوم من الأهالى بنشوب مشاجرة بالأسلحة اللهيب ية بين عائلتين ل خلافات بينهم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين إصابة أعداد من طرفى المشاجرة، وتمكنت قوات التأمين من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، وتم إحالتهم للنيابة، ووجه المستشار محمد جمال مدير النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة وذخيرة وأمر بحبسهم.

المصدر : مصر ناين