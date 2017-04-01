أقدم سنةل بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم، على التخلص من حياته بالانتحار شنقا، داخل صالة منزله، وتم إنقاذه ونقله للمستشفى لإسعافه.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية، إخطارا من قسم أول العاشر من رمضان، بوصول “إبراهيم ف ن” 36 سنة سنةل ألوميتال، ومقيم العاشر من رمضان، لمستشفى الغندور، مصاباً بضيق شديد بالتنفس وتغير فى درجة الوعى ونوبات تشنجية، ادعاء شروع فى الانتحار شنقاً، وتم حجزه بقسم العناية المركزة بالمستشفى تحت الملاحظة، ولا يمكن استجوابه.

وبسؤال شقيقه “خليل” 42 سنة صاحب ورشة ألوميتال، قرر أنه أثناء تواجده بالورشة الخاصة به الكائنة أسفل العقار محل سكنهما، تناهى إلى سمعه صوت استغاثة زوجة شقيقه فتوجه مسرعا إلى مكان الصوت فوجد شقيقه ملقى على الأرض بصالة الشقة، ووجد حبل معلق بمروحة الصالة فسارع بنقله للمستشفى، وأضاف أن شقيقه يعانى من اضطرابات نفسية فى الفترة الأخيرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3737 إدارى القسم لسنة 2017.

المصدر : مصر ناين