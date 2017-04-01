داهمت الواجبة فى بيلاروسيا المكاتب الشوفة لقناة تليفزيونية مستقلة فى العاصمة مينسك، واحتجزت معدات شوفة للقناة، كما اعتقلت مصورا واحدا على الأقل.

وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية اليوم السبت، أن قناة “بلسات” قامت بتغطية واسعة للاحتجاجات المناهضة للنظام التى شهدتها البلاد مؤخرا، مشيرة إلى أن القناة تعد بديل للتليفزيون البيلاروسى الشوف للدولة.

ونقلت القناة عن مشبه رابطة الصحفيين البيلاروسيين بوريس جوريتسكى قوله: “نرى أن الهجوم على الصحافة مازال مستمرا. اعتقدنا أن كل هذا سينتهى بعد الـ25 من مارس. ظننا أن القمع سيتراجع. ولكن مانراه أن السلطات مازالت مستمرة فى قمعها للصحفيين. ولم يتم الإفراج عن جميع الصحفيين الذين تم احتجازهم فى السجن فى الـ25 و26 من مارس.”

يذكر أنه تم اعتاصدر مئات الأشخاص- الأسبوع الماضى- وقامت واجبة مكافحة الشغب بضرب آخرين لمشاركتهم فى احتجاجات غير مصرح به فى العاصمة مينسك.

وشهدت بيلاروسيا خلال الشهرين الماضيين مظاهرات مناهضة للنظام احتجاجا على فرض ضريبة حوالى 230 دولارا على الذين لا يعملون لمدة 6 أشهر والتى يطلق عليها أسم ضريبة “الطفيليات الاجتماعية”.

المصدر : مصر ناين