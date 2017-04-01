شب حريق هائل ، بمزرعة دواجن بقرية مفارق التحرير مركز 2 سائقين دائرة مركز واجبة بدر، اليوم السبت، أسفر عن نفوق 39 ألف كتكوت وتم إخطار اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة .

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن مقامه بالطوب الأبيض ومسقوفة بالصاج ملك ” مبروك خ ر ” سنةل ومقيم بذات الناحية وتم السيطرة عليه وإخماده ” دون حدوث إصابات ” .

بسؤال مالك المزرعة قرر بمضمون ماتقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالأسلاك الماره بالمزرعة وأضاف بنفوق أعداد ( 39000 ) كتكوت عمر 10 أيام ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة وتم إخطار الإدارة البيطرية ببدر لإتخاذ شئونها و تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة السنةة .

المصدر : مصر ناين