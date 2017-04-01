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نفوق ألف كتكوت فى حريق مزرعة بالبحيرة

منوعات
نفوق ألف كتكوت فى حريق مزرعة بالبحيرة

شب حريق هائل ، بمزرعة دواجن بقرية مفارق التحرير مركز 2 سائقين دائرة مركز واجبة بدر، اليوم السبت، أسفر عن نفوق 39 ألف كتكوت وتم إخطار اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة .

انتقلت قوات الحماية المدنية  وتبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن مقامه بالطوب الأبيض ومسقوفة بالصاج ملك ” مبروك خ ر ”  سنةل ومقيم بذات الناحية  وتم السيطرة عليه وإخماده  ” دون حدوث إصابات ” .

بسؤال مالك المزرعة قرر بمضمون ماتقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالأسلاك الماره بالمزرعة وأضاف بنفوق أعداد ( 39000 ) كتكوت عمر 10 أيام  ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

 تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة وتم إخطار الإدارة البيطرية ببدر لإتخاذ شئونها و تحرر المحضر  اللازم وجارى العرض على النيابة السنةة .

 

المصدر : مصر ناين

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