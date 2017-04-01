أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور وجروح، فى حادث انقلاب سيارة بالقرب من مزلقان قرية ميت حمل بالشرقية، وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس السنة، لإجراء الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية، إخطارا من العميد سمير أبوروضة، مأمور مركز واجبة بلبيس، يفيد بلاغا بانقلاب السيارة رقم 49596 ملاكى شرقية، ناحية مزلقان قرية ميت حمل.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، بكدمات وسحجات وكسور، وتم نقلهم لمستشفى بلبيس السنة، وخروجهم عقب عمل اللازم لهم طبياً، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 19540 جنح المركز لسنة 2017.

المصدر : مصر ناين