نشرت وكالة تسنيم الإيرانية، تصريح للرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، اصدر فيه إن إيران هى الأمل الوحيد للوقوف بوجه الكيان الالكيان الصهيونى ى معربا عن أمله فى أن تقف جميع الدول العربية والإسلامية إلى جانب إيران فى هذه المواجهة.

وبحسب للوكالة الإيرانية اصدر الرئيس التونسى خلال استقباله وزير الثقافة الإيرانى رضا صالحى أميرى أن بعض الدول حاولت عزل طهران لكن الجمهوريةَ الإسلامية عادت بقوة وبنجاح إلى الساحة السياسية فى المنطقة.

ووصف الرئيس السبسى، إيران بأنها دولة كبيرة ذات تراث ثقافى عريق وجراء ذلك ينبغى أن تؤدى دورها فى المنطقة، معربا عن أسفه حيال أن الكيان الصهيونى والدول الداعمة له حاولت فرض العزلة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكن طهران عادت بنجاح إلى الساحة السياسية بالمنطقة.

ولفت إلى أن البعض يحاول أن يجعل إيران فى المسار الطائفى الضيق فى حين أنه ينبغى أن تؤدى دورا فى المجالات المهمة، منوها إلى لقائه قبل أيام رئيس الوزراء العراقى، حيث أكد خلاله بأن العلاقات مع إيران يجب أن تكون جيدة.

ووصف الأستقرار النووى بأنه إجراء مناسب جدا، مؤكدا بأن إيران ينبغى أن تواصل حضورها الناجح فى المنطقة وأن تونس كدولة مستقلة لن تقع تحت تأثير الدول الأخرى فى علاقاتها الثنائية.

واعتبر السبسى بأن لا حل عسكريا للأزمة السورية، لافتا إلى معارضة بلاده منذ البداية للعمليات العسكرية، ومؤكدا على ضرورة حل وتسوية الأزمة عبر الحوار والمفاوضات.