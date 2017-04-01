تستضيف مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافى لمعرض الإسكندرية الدولى للكتاب فى دورته الثالثة عشرة، الفنانة الكبيرة سوسن بدر فى حوار بعنوان “نجمة كل الأجيال”، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 أبريل.

وتتحدث سوسن بدر عن مشوارها الفنى وأهم أدوارها وأبرز المواقف الحياتية التى تعرضت لها، يدير الندوة الكاتب الصحفى والمحلل الإعلامى محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت أورج، ويشرف على التنظيم الكاتب الصحفى حسام عبد القادر.

يُذكر أن معرض الإسكندرية الدولى للكتاب بدأ فى 23 مارس ومستمر الى أن 4 أبريل، بمشاركة أكثر من 260 ناشراً من 12 دولة عربية وأجنبية ونحو 100 ألف عنوان لمؤلفات وإصدارات فى شتى المجالات.

شارك فى المعرض كل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وفلسطين وسوريا والولايات المتحدة وروسيا، إضافة إلى الصين التى تسجل حضورها الأول فى الحدث الأبرز ثقافياً فى الإسكندرية.

وأقيم المعرض لأول مرة بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية والهيئة المصرية السنةة للكتاب، بعد أن كانت كل منهما تقيم معرضاً منفصلاً كل سنة فى المدينة الساحلية.

المصدر : مصر ناين