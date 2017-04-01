تمكنت مؤسسات التأمين بالمنيا بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط كمية كبيرة من الخبز المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتحر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء فيصل دويدار مدير تأمين المنيا إخطارا من مباحث التموين يفيد بضط احمد . ي .م 36 سنة سنةل ومقيم بمركز ملوى وذلك بحيازته وتجميعه 2000 رغيف خبز بلدى مدعم بقصد التربح بعد بيعها بالسوق السوداء وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5679 لسنة 017 وأخطرت النيابة للتحقيق.

ومن جانب آخر تمكنت مباحث تموين المنيا من ضبط طني و500 كجم سكر ناقص الوزن داخل مخزن مواد غذائية ملك ” محمد . ا . ا”، 30 سنة، ومقيم بمركز المنيا وذلك لتعبئة لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوزيعه على البطاقات التموينية، وتبين أن النقص مقداره 27 جم فى كل كيلوا وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9448 لسنة 2017 جنح مركز المنيا وأخطرت النيابة للتحقيق.