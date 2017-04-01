كثفت مديرية تأمين الإسكندرية، برئاسة اللواء مصطفى النمر، جهودها لمكافحة الجرائم التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجارى والمنشآت بدون ترخيص والسلع التموينية المدعمة، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية، تحقيقاً للانضباط فى القطاع التموينى وحفاظاً على الصحة السنةة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط “م. م”- 38 سنة المدير المسئول عن محل لبيع اللحوم المجمدة كائن بشارع الإمام الأعظم دائرة قسم مينا البصل بالاشتراك مع ضباط الإدارة السنةة لواجبة التموين والتجارة الداخلية منطقة غرب وفى منتصف الدلتا، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط 50 كيلو من اللحوم ومصنعاتها مجهولة المصدر وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى و20 كيلو فول صويا يتم إضافته على اللحوم المفرومة.

كما تم ضبط “ج. ع”- 45 سنة صاحب مخبز حر “بدون ترخيص” كائن شارع سوق الورديان الجديد دائرة قسم مينا البصل، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع الدقيق البلدى المدعم من المخابز البلدية بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر بمخبزه.

تم استهداف المخبز وضبط 3 أجولة من الدقيق البلدى المدعم، بإجمالى وزن 150 كجم، وتحرر المحضر جنح قسم واجبة مينا البصل، وجار العرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين