اصدر ت شبكة “يورونيوز” الإخبارية اليوم السبت، إن الواجبة الإسبانية اعتقلت أكثر من 100 شخص، بتهمة حيازة وتوزيع صور ومقاطع فيديو إباحية لأطفال، وهو ما يشبه استغلال جنسى للأطفال وهى تهمة يعاقب عليها القانون.

ووفقا ليورونيوز، أكدت الواجبة الأسبانية فى بيان، أن هذه الاعتاصدر ات أظهر ت إنها تمت فى إطار تحقيق أطلقته وزارة الداخلية منذ سبتمبر الماضى، وقد أكدت أن جميع المعتقلين من جنسية إسبانية ويعيشون فى إسبانيا وأنهم استخدموا دائرة لتبادل الملفات عن طريق الإنترنت ونشرت كميات كبيرة من المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، والتى تظهر وتوثق ضدهم تهم ارتكابهم انتهاكات أو استغلال جنسى لقصر.

ومن جهة أخرى تمكنت واجبة إسبانيا أيضا من ضبط المئات من مؤسسات الكمبيوتر والأقراص الصلبة وأقراص الفيديو الرقمية، وأكثر من أربعمائة وخمسين ألف صورة وشريط فيديو إباحى.

المصدر : مصر ناين