كشف تقرير جديد أن المحتوى المخصص لنظارات الواقع الافتراضى سيدعم قريبا الإعلانات وهو ما يعد أمرا مزعجا للكثير من المستخدمين، وذلك بعدما وفرت شركة HTC محتويات نظارتها Vive للمعلنين، مع تقديم فرصة لهم لوضع إعلانات تفصيلية مباشرة داخل محتويات الواقع الافتراضى، وتأتى هذه الإعلانات بتقنيات 2D و3D مع عرض بعض التطبيقات الموصى بها.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى فإن Vive ستشوف أيضا ما إذا قام المستخدم بتشغيل هذه الإعلانات أو قام بإيقافها، خاصة أن العيون أصبحت سلع الآن، لكن ينبغى ملاحظة أن هذا ينطبق على التطبيقات المستضافة داخل متجر Viveport store ولن يتم تطبيقها على أى من ألعاب الواقع الافتراضى التى تم شراؤها من Steam.

جدير بالذكر أن شركة HTC باعت واحدا من مصانعها لشركة Xingbao لتكنولوجيا المعلومات بقيمة 911 مليون دولار، وهذا من أجل الحصول على الأموال اللازمة لتمويل مشاريع الواقع الإفتراضى الخاصة بها، وكانت الشركة قد نجحت فى بيع نحو 450.000 وحدة من نظارة HTC Vive الخاصة بها خلال 2016.

المصدر : مصر ناين