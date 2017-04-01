“تحويشة عمرى ضاعت وضاع معاها كل حاجة حلوة وباصدر ى سنة بدور على عربيتى على الرغم من تحرير محضر واجبة، ولكن فى النهاية لم أجدها وهى مصدر الرزق الوحيد الذى كنت اعتمد عليه”.

بهذه العبارة بدأ أحمد عبدالعزيز حسين سنةر، المقيم بقرية ميت شهالة الشوفة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية روايته قائلا: “حلمت بأن يكون لدى سيارة لأنى لا أجيد إلا العمل كسائق، وبالفعل عملت على هذا الهدف من أجل شراء السيارة للعمل بها فى العديد من الأماكن وبالفعل، تمكنت من تحويش مبلغ من المال، وقمت ببيع ذهب زوجتى وما كان لدى من الأغراض الى أن تمكنت من دفع مبلغ مقدم السيارة، وتبقى على مبلغ من المال أقوم بدفعة شهريا، الى أن يتم الانتهاء منه.

وأضاف سنةر، كنت أعمل ليل نهار بعد أن تسلمت السيارة الى أن أتمكن من الوفاء بالأقساط التى أقوم بالسداد لها خلال الشهور الأولى لها، وكنت فى غاية السعادة، إلى أن جاء يوم وكنت فى أحد الأعمال وتركت سيارتى فى أحد الطرق لأنهى بعض الأعمال فأعود لا أجدها، الأمر الذى جعلنى غير قادر على عمل أى شىء سوى التوجه إلى قسم الواجبة لتحرير المحضر رقم 13486 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2016، ولم أحصل عليها الى أن الآن.

وناشد سنةر مدير تأمين المنوفية بسرعة الكشف عن سيارته، خاصة أنها هى مصدر رزقه الوحيد، الذى جمع فيها كل أموالة وذهب زوجته، الى أن يتمكن من الكسب والحصول على لقمة العيش للإنفاق على أسرته.

السيارة قبل السرقة السيارة قبل السرقة

محضر التحقيق محضر التحقيق

محضر تحقيق محضر تحقيق

البطاقة الشخصية البطاقة الشخصية

مذكرة فقد مذكرة فقد

السيارة المسروقة السيارة المسروقة

المصدر : مصر ناين