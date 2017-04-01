تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، من السيطرة على حريق شب بخزان سيارة محملة بالسولار داخل موقع بترولى شوف لشركة للمواد البترولية دون وقوع إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

كان اللواء خالد شلبى مدير تأمين الفيوم، تلقى إخطارا من الخدمة المكلفة بتأمين موقع شركة للمواد البترولية بنشوب حريق بخزان سيارة محملة بالسولار، وعلى الفور انتقلت القوات، وتبين نشوب الحريق فى السيارة رقم 197 س ب ى نقل الشوفة للشركة.

تمكنت القوات من إخماد الحريق، ونتج عنه احتراق الخزان وحمولته من السولار، ولم يسفر عن إصابات، وعلل السائق نشوب الحريق ل الماس الكهربائى، وتحرر المحضر رقم 2501 لسنة 2017، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

المصدر : مصر ناين