استعجل هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، الجهاز الادارى لانهاء اجراءات استخراج الجواز السفرى المصرى لسام مرسى لاعب ويجان الإنجليزى، الى أن يتمكن الخواجة من ضمه لقائمة مباراة تونس فى يونيو المقبل، فى تصفيات أمم أفريقيا 2019، خاصة أن اللاعب لا يستطيع المشاركة فى المباريات الرسمية إلا بجواز سفر مصرى.

وكشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن سام مرسى، لم تنته إجراءات حصوله على الجنسية المصرية، مضيفا:”ننتظر موافقة الأمانة السنةة للقوات المسلحة، على منح اللاعب الإعفاء النهائى من التجنيد، من أجل استخراج جواز السفر المصرى له والبدء فى إجراءات حصوله على الجنسية المصرية”.

يذكر أن سام مرسى تواجد فى معسكرين سابقين للمنتخب، فى أغسطس 2016 وفى مارس الماضى وظهر فى ودية توجو بمستوى طيب.

المصدر : مصر ناين