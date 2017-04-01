بالفيديو وزير السياحة اللبنانى لا أحب تركيا وفرحان كتير
اصدر وزير السياحة اللبنانى أواديس كيدانيان، فى تصريحات لأحد البرامج التليفزيونية، إنه لا يشجع أى شىء له علاقة بتركيا لا من قريب ولا من بعيد، مضيفًا: “لا أريد تشجيع منتجاتهم ولا أريد علاقة معهم”.
وأضاف وزير السياحة اللبنانى فى فى المقابل ة بأحد البرامج التليفزيونية اللبنانية، تركيا فيها مشاكل وهذا لسوء حظهم، ولحسن حظنا، وأنا فرح كثيرا بهذا لأنى لا أحبهم، مستطردا: “أنا كفرد لا أستطيع أن تأمينع الشعب التركى أن يأتى إلى لبنان لكن لا أريد استقبالهم فى المطار”.
المصدر : مصر ناين
التعليقات