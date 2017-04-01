اصدر وزير السياحة اللبنانى أواديس كيدانيان، فى تصريحات لأحد البرامج التليفزيونية، إنه لا يشجع أى شىء له علاقة بتركيا لا من قريب ولا من بعيد، مضيفًا: “لا أريد تشجيع منتجاتهم ولا أريد علاقة معهم”.

وأضاف وزير السياحة اللبنانى فى فى المقابل ة بأحد البرامج التليفزيونية اللبنانية، تركيا فيها مشاكل وهذا لسوء حظهم، ولحسن حظنا، وأنا فرح كثيرا بهذا لأنى لا أحبهم، مستطردا: “أنا كفرد لا أستطيع أن تأمينع الشعب التركى أن يأتى إلى لبنان لكن لا أريد استقبالهم فى المطار”.

المصدر : مصر ناين