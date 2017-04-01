ضبطت إدارة مباحث التموين بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة سلع تموينية مدعمة ورنجة فاسدة فى حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية اخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط “البيومى ا ب” صاحب مخبز بلدى بقرية الدلجمون مركز كفرالزيات والمدير المسئول “السيد م ا” لقيامهما بالتلاعب فى كميات الدقيق المنصرف للمخبز والاستيلاء على 12 جوال دقيق وزن الجوال 50 كيلوجرام فى المحضر رقم 21 أحوال الإدارة.

وضبط “فوزى ع ع” صاحب مخبز بلدى ببندر كفرالزيات والمدير المسئول “السيد ر م” لقيامهما بالتلاعب فى كميات الدقيق المنصرفه للمخبز والاستيلاء على 103جوال دقيق وزن الجوال 50 كيلوجرام فى المحضر رقم 22 أحوال الإدارة.

كما تم ضبط “عبدالفتاح ع ع” صاحب مخبز بلدى بقرية الدلجمون كفر الزيات لقيامه بالتلاعب فى كميه الدقيق المنصرفه للمخبز والاستيلاء على 33 جوال دقيق فى المحضر رقم 23 أحوال الإدارة، وتم ضبط “محمد م ا”61 سنة صاحب محل باصدر ة تموينية بقرية الابشيط وبحوزته 288 عبوة زيت تموينى مدعم فى المحضر رقم 23456 جنح مركز المحلة 2017.

وضبط “السيد ع ا س” 36 سنة صاحب مزرعة دواجن وبحوزته 10 اسطوانات بوتاجاز سعة 12,5 كيلو فى المحضر رقم 23457 جنح مركز المحلة 2017 ، وضبط “السيد م ا” 48 سنة صاحب مصنع رنجة بدون ترخيص وبحوزته 50 صندوق رنجه وزن الصندوق 5 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 10996 جنح مركز طنطا.

كما تم ضبط السياره رقم 6235 م د ب قياده “رافت ت ا” 50 سنة حال مرورها أمام نقطه مرور الرجدية – ثان طنطا محمله بـ 100 عبوة معسل مدون عليها قص البرج بدون بيانات الوزن والصلاحية وكونها مزورة فى المحضر رقم 9036 جنح ثان طنطا 2017.

وضبطت السياره رقم 4639 ع د ب قياده “مصطفى س م س” 32 سنة وبحوزته منظفات صناعية بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام، فى المحضر رقم 5990 جنح مركز بسيون 2017، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة السنةة التى تولت التحقيق.