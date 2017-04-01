اصدر رئيس مجلس إدارة شركة سيناء المصرية العالمية للإستثمارالباشمهندس شرف السيد خلف، أنه سيتم إقامة أول مصنع لتدوير القمامة فى محافظة شمال سيناء، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو مليار جنيه.

وأظهر خلف اليوم السبت، أنه سيتم إنشاء المصنع على 3 مراحل متتالية الأولى بتكلفة 380 مليون جنية والثانية بتكلفة 188 مليون جنية والثالثة نحو 432 مليون جنية، وسيساهم فى توفير ما بين 150 و250 فرصة عمل أساسية، و400 فرصة عمل غير أساسية علاوة على جعل المنطقة نظيفة بيئيا.

وأضاف أنه جار اختيار موقع إقامة المصنع فى منطقة “بئر العبد” بالتنسيق مع مجلس المدينة، ليكون بعيدا عن تأثير الرياح الى أن لا يؤثر على المنطقة السكنية، وسيتم تجميع كل أنواع القمامة والمخلفات وتحويلها إلى منتج بيئى حيث سيتم تقسيم القمامة والمخلفات حسب صنف يتها ويتجه كل منها إلى القسم الخاص بها فى المصنع لتصنيعها .

المصدر : مصر ناين