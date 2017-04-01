ينطلق، اليوم، مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الثانية، ويحيى حفل الافتتاح المطرب التونسى الكبير لطفى بوشناق، بحضور وفد تونسى كبير على رأسهم السفير التونسى نجيب المنيف، حيث إن المهرجان فى دورته الحالية قد اختار دولة تونس كضيف شرف.

سيكرم اليوم بحفل الافتتاح أعداد من الفنانين المسرحيين من أجيال مختلفة، فمن الشباب سيكرم النجمان الشابان سامح حسين ونضال الشافعى والكاتب والمخرج محمود جمال، ومن جيل الكبار سيكرم المخرج والفنان القدير جلال الشرقاوى والكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، ويطلق على الدورة هذا السنة دورة المخرج والفنان كرم مطاوع، الذى يخصص له المهرجان ندوة رئيسية يشارك فيها أعداد كبير من المسرحيين الذين كانوا على صلة وقرب من الراحل، شبه الدكتور عمرو دوارة الذى عمل معه مساعد مخرج والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والأستاذ بأكاديمية الفنون، كما ستحضر الفنانة سهير المرشدى زوجته الأولى وأم ابنته الفنانة حنان مطاوع اللتان سيتحدثان عن كرم مطاوع الإنسان والأب والزوج.

وتقدم للمشاركة فى مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى 550 عرضا مسرحيا، واختارت لجنة المشوفة 18 عرضا مسرحيا داخل المسابقة الرسمية للمهرجان من خلال لجنة مكونة من الفنان محسن منصور والفنانة وفاء الحكيم والدكتورة إنجى البستاوى، وتمت تصفية العروض على مراحل بمعايير فنية وفكرية منها صلاحية تقديم العرض فى مصر والتوزيع الجغرافى لكل الدول وأهم معيار هو العمل المسرحى الشبابى.

المصدر : مصر ناين