وافق مجلس كلية بني سويف برئاسة الدكتور أمين لطفى ، فى جلسته رقم 144على بدء التسجيل للدراسات العليا بالمعهد القومي لعلوم المسنين بأقسام المعهد التالية قسم دراسات التمريض، قسم التغذية والرعاية، قسم الدراسات النفسية، قسم الدراسات الإجتماعية، قسم العلاج الطبيعى، قسم التربية الرياضية والترويح، قسم العلاج الوظيفى.

وأظهر الدكتور أمين لطفي،فى بيان إعلامى ،أن المعهد يهدف إلى أن يكون مركزًا قوميا وإقليميا ودوليا متميزا في مجال بحوث المسنين وخدماتهم وان يتجاوب دائما مع المتغيرات المستمرة في المعرفة التعليمية وأساليب رعاية المسنين وكذلك وضع إستراتيجية قومية للكشف العلمي متكامل التخصصات في مجال المسنين بالإضافة إلى الأهداف التدريبية للمعهد بإعداد كوادر لازمة في التخصص.

وأشار رئيس الكلية ، إلى أن هناك أهدافا كشفية للمعهد تشمل إجراء دراسات علمية مقارنة للمسنين في مصر والوطن العربي والبلاد الأجنبية، وتنظيم أساليب النشر العلمي في مجال المسنين، حيث أصبحت الكلية تضم كليات ومعاهد فريدة من صنف ها في مصر بل والشرق الأفى منتصف .

وأعلن الدكتور ياسر سيف- عميد المعهد القومي لعلوم المسنين، عن برنامج دورة – رفيق المسن، مع بداية شهر أبريل الجارى، حيث يهدف البرنامج إلي إعداد المتدرب معرفيًا ومهاريًا في التسنةل مع المسن من الناحية النفسية، بالإضافة لتزويد المتدرب بالمعلومات والخبرات المهارية اللازمة في التسنةل مع المسن اجتماعيا، اكتساب المتدرب الخبرات التمريضية للرعاية الصحية الخاصة بالمسنين، اكتساب المتدرب المعلومات المعرفية المتعلقة بتغذية المسن، تزويد المتدرب بالمهارات الرياضية اللازمة للتسنةل معه.

المصدر : مصر ناين