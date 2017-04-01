أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس كلية أسيوط، عن قرب الانتهاء من تجهيز غرفة مخصصة لمشوفة الحالة التأمينية بمختلف مستشفياتها الجامعية عن طريق شاشات إلكترونية متصلة بكاميرات بكافة أرجاء مستشفيات أسيوط الجامعية والحرم الجامعى.

واصدر بيان أن ذلك جاء خلال تفقده للتجهيزات النهائية للغرفة وذلك بحضور الدكتور طارق الجمال نائبه للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور محمد عبد اللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة مها غانم وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف زين مدير المستشفى الرئيسى، والدكتور على عبد العليم مدير الشئون الإدارية، وناصر الدوينى مدير سنة إدارة التأمين الجامعى.

وأظهر الدكتور طارق الجمال أن النظام الجديد يهدف إلى إحكام المراقبة التأمينية على الصروح الطبية الشوفة لمستشفيات أسيوط الجامعية داخل الحرم الجامعى أو بمستشفى أسيوط الجديدة، وأم القصور باستخدام أحدث الكاميرات والشاشات الإلكترونية وكذلك باستخدام بوابات إلكترونية على كافة مداخل مستشفيات كلية أسيوط تعمل بنظام الكروت الممغنطة، وذلك لردع أى محاولة للتجاوز أو ارتكاب جرائم من أى صنف وذلك حمايةً للمنشآت وحفاظاً على سلامة الأرواح المتواجدة داخل كلية أسيوط ومستشفياتها.

كلية أسيوط تعلن بدء العمل بنظام جديد



كلية أسيوط تعلن بدء العمل بنظام جديد



كلية أسيوط تعلن بدء العمل بنظام جديد



كلية أسيوط تعلن بدء العمل بنظام جديد

المصدر : مصر ناين