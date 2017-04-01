اصدر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم السبت، إن الحشد الشعبى يضم جميع العراقيين، مهدداً بقطع يد كل من يريد النيل منه.

وأضاف “العبادى”، خلال كلمة له فى احتفالية تأبين يوم الشهيد العراقى نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن مقاتلى الحشد الشعبى استجابوا لفتوى المرجعية ولم يقاتلوا من أجل منصب سياسى، وذلك وفقاً لوكالة العراق الإخبارية.

واصدر رئيس الوزراء العراقى، غن هناك انخفاضا كبيرا فى أعداد الإرهابيين الأجانب فى صفوف تنيظم داعش الارهابيه الإرهابى، متهماً التنظيم الإرهابى بإجماع المدنيين فى بيوت مفخخة بالموصل”.





المصدر : مصر ناين