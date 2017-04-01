استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، على الدفع بعمرو جمال فى قيادة هجوم الفريق الأحمر خلال مواجهة الداخلية الليلة فى بطولة الدورى السنة، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء على ملعب السلام.

ووفقا لتدريبات الأهلى الأخيرة، فإن تشكيل الفريق الأحمر فى ظل الغيابات الكبيرة، التى يعانى منها بعد إصابة أعداد من نجومه سيكون كالتالى:

حراسة المرمى:

شريف إكرامى

خط الدفاع:

أحمد حجازى وسعد سمير وصبرى رحيل ومحمد هانى

خط الفى منتصف :

حسام عاشور وعمرو السولية وأحمد حمودى وعبدالله السعيد

وفى الهجوم:

ميدو جابر وعمرو جمال

المصدر : مصر ناين