هدد منظمو مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) بمنع أوكرانيا من المشاركة فى دوراتها المقبلة، إذا لم تسمح للمرشحة الروسية بدخول البلاد والمشاركة فى الحفل، الذى تستضيفه هذا السنة كييف.

الاسبوع الماضى قررت أوكرانيا منع المغنية الروسية المقعدة يوليا سامويلوفا البالغة من العمر27 سنةا، من دخول اوكرانيا لثلاث سنوات لإقامتها حفلة فى يونيو 2015 فى القرم بعد سنة على ضم موسكو لشبه الجزيرة الأوكرانية .

واصدر ت المسؤولة عن إتحاد الأذاعات الأوروبية إنغريد دلتنر فى رسالة وجهتها الى رئيس الوزراء الأوكرانى فلوديمير جرويسمان، بتاريخ 22 مارس أن هذا القرار “غير مقبول”.

وحذرت رئيس الوزراء فى الرسالة من أن ذلك سيؤدى إلى “منع أوكرانيا مستقبلا من المشاركة فى مسابقات مقبلة”.

وأكد المكتب الإعلامى ليوروفيجن صحة الرسالة ل”دويتشى فيلي” الالمانية.

وأضافت أنه فى حال لم تلغ كييف هذا القرار “سيكون له بالتأكيد عواقب سلبية كبيرة على سمعة أوكرانيا دوليا كبلد أوروبى حديث وديموقراطى”. وشوفت “نشعر بالإحباط وبالغضب لإستغلال مسابقة هذا السنة كوسيلة للمواجهة المستمرة بين إتحاد روسيا وأوكرانيا”.

ورفضت قناة روسيا الأولى الخميس إقتراحا ليوروفيجن يقضى بمشاركة سامويلوفا فى المسابقة عبر الأقمار الصناعية. واصدر ت القناة الروسية “نجد الإقتراح غريبا وهو مرفوض لأنه يتناقض تماما مع جوهر المسابقة”.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم فى 2014 ولتورطها فى النزاع الدائر بين الجيش الأوكرانى والمتمردين الموالين لروسيا فى شرق البلاد .

وقتل حوالى 10 ألاف شخص منذ بدء التمرد الموالى لروسيا الذى تؤكد كييف والدول الغربية بأن موسكو تقف وراءه.

وتستضيف كييف مسابقة يوروفيجن فى 13 مايو.

المصدر : مصر ناين