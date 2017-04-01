تأهل منتخب رجال الكرة الطائرة الشاطئية إلى بطولة العالم 2017 بالصين، بعد احتلال المركز الأول منافسات المجموعة الأولى بتمهيدى البطولة الأفريقية، التى تستضيفها مصر على ملاعب نادى 6 أكتوبر والتأهل إلى نصف النهائى.

وجاء احتلال منتخب الرجال المركز الأول، بعد الفوز على نيجيريا صباح اليوم 2 /0، بعدما فازوا أمس على جنوب أفريقيا فى الفترة الصباحية والخسارة أمام المعرب بنفس النتيجة فى الفترة المسائية.

بينما تأهل منتخب السيدات بعد احتلال المركز الأول فى المجموعة الأولى أيضا بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية 2 /0 فى ثان أيام البطولة، والفوز على المغرب أمس، وهوقت أمام نيجيريا.

وتشهد هذه البطولة تأهل 5 منتخبات، حيث سيقام بكره منافسات نصف النهائى والنهائى لتحديد المراكز.

المصدر : مصر ناين