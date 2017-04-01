أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، خلال الأيام الأخيرة عن قدوم البرتغالى أوجوستو إيناسيو، المدير الفنى السابق لموريرينسى البرتغالى، لتولى المهمة الفنية لقيادة الفريق الأبيض، إلا أن المجلس الأبيض لم يغلق الباب فى وجه المدربين الذى تم التفاوض معهم خلال الفترة الأخيرة، حيث أخطر بعضهم أنهم ينتظرون قرار مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة بشأن إيناسيو بناءً على الجلسة المنتظر عقدها مع المدرب عند قدومه للقاهرة.

كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة نادى الزمالك، مفاجأة أن تنصيب المدرب البرتغالى لم يحسم بشكل رسمى، موضحًا أن التعاقد النهائى سوف يحسم بإتمامه من عدمه فى جلسة القاهرة خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك بعض البنود التى لم يتم التوصل فيها لاتفاق نهائى مع المدرب منها مقدم التعاقد.

كما واصل مجلس إدارة نادى الزمالك، مفاوضاته مع بعض المدربين الأجانب الذى تم ترشيحهم لقيادة الفريق، فى وقت سابق، وتم التوصل فى تلك المفاوضات لبعض الأستقرار ات حول قيمة الرواتب الشهرية للمدربين الى أن يكون لدى النادى الأبيض بديل مناسب وجاهز حال عدم التعاقد النهائى مع إيناسيو.

المصدر : مصر ناين