نشبت مشاجرة بين 12 شخصا بالطالبية، ل معاكسة فتاة، ما أسفر عن مصرع سائق وإصابة سنةل تصادف مروره بمكان المشاجرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى العميد عبد الحميد أبو موسى رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين أعداد من الأشخاص بمنطقة الطالبية، فانتقل العقيد علاء قام بفتحى مفتش المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وبصحبته قوة تأمينية، وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين 12 شخصا ل معاكسة فتاة، ما أسفر عن مصرع “محمد.ل” سائق، نتيجة إصابته برش خرطوش، وإصابة “محمد.ى” سنةل تصادف مروره بمكان المشاجرة.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث الطالبية، ومعاونيه النقيبان طاهر صالح ومحمد طارق من ضبط المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين