تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط عاطلين لاتجارهما بالمواد المخدرة، وحيازتهما كيلو من مخدر الأستروكس فى بولاق الدكرور، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور، تفيد باتجار “أحمد.ا” شهرته “فينو” و”حسن.ك” وشهرته “الخضير” بالمواد المخدرة، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهمين وضبطهما وبحوزتهما كيلو من مخدر الأستروكس، و1000 كيس فارغ معد للتعبئة، وهاتف محمول ومبلغ 4500 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لترويجها على عملائهما، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين