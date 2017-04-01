تنهى كلية التربية الصنف ية بأشمون بكلية المنوفية، اليوم الاستعدادات النهائية لانطلاق المؤتمر العلمى الدولى الخامس بالكلية، تحت عنوان، التعليم وريادة الأعمال التحديات والتطوير والذى يستمر على مدار يومين اعتبارا من الغد وبعد غد.

وأكدت الدكتورة حنان حسنى يشار، عميد الكلية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة باستقبال المؤتمر من قاعات للمناقشات واصالات لاستقبال الضيوف من كافة الدول العربية وغيرها من الجامعات المصرية والعربية المشاركة فى المؤتمر.

وأظهر ت عميد الكلية أن المؤتمر يأتى تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس كلية المنوفية والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الكلية للدراسات العليا، ومقرر المؤتمر الدكتور جمعة حسين عبدالجواد، ونوابة الدكتورة سحر عبدالمنعم حنفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمد زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة محمد حسنى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأشارت عميد كلية التربية أن المؤتمر ينقسم إلى 6 محاور فى 6 أقسام وهى ” الإقتصاد المنزلى، التربية الفنية، التربية الموسيقية ، الإعلام التربوى، تكنولوجيا التعليم والحاسب الألى والعلوم التربوية “، لافتة الى أن اليوم الأول سيكون هناك العديد من المفاجأت فى الاقسام منها توفير متحدثين كلا فى مجال علم من اعلام التخصص من أجل الإثراء فى المعلومات وتحقيق حالة من الإرتياح بين كل تخصص من التخصصات.