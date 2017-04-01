بدأ الناخبون الأتراك المقيمون فى الولايات المتحدة اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديلات دستورية، ويصوت الأتراك فى 7 مناطق مختلفة بالولايات المتحدة، وتتوزع مراكز الاقتراع المعدة للتصويت فى السفارة التركية بواشنطن، إلى جانب قنصلياتها فى ولايات نيويورك، وبفى منتصف ن، وميامى، ولوس أنجليس، وشيكاغو، وهيوستن بحسب صحيفة زمان التركية.

كما يحق لقرابة 100 ألف مواطن تركى مقيمين بالولايات المتحدة، الإدلاء بأصواتهم اعتبارا من اليوم، والى أن 9 إبريل الحالى، وكان المواطنون الأتراك فى أستراليا، بدأوا التصويت على التعديلات أمس الجمعة فى مراكز التصويت فى السفارة التركية بالعاصمة كانبرا، إلى جانب القنصليتين الآخريين فى ملبورن وسيدنى، ويحق لـ44 ألفا و463 مواطنا تركيا مقيمين فى أستراليا الإدلاء بأصواتهم الى أن 9 إبريل.

وبدأ المواطنون الأتراك المقيمون فى ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا والدنمارك، يتوافدون إلى صناديق الاقتراع فى القنصليات والقنصليات السنةة والمراكز التى أعلنت عناوينها مسبقا، فى مدن مختلفة بالدول الست، وقد تم إبلاغ المواطنين بها وفق اللوائح الانتخابية التى أعدتها الهيئة العليا للانتخابات فى تركيا.

كما صوت الناخبون الأتراك فى ست دول أوروبية فى 27 من مارس الماضى الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء الذى يشمل تعديل 18 مادة دستورية من المقرر أن يبدأ العمل بها اعتبارا من أول انتخابات برلمانية ورئاسية فى تركيا بنوفمبر 2019.

جدير بالذكر يبلغ أعداد الناخبين الأتراك فى الخارج مليونين و927 ألف ناخب، يدلون بأصواتهم فى مراكز الاستفتاء، فى 120 مشبه ية دبلوماسية تركية فى 57 دولة، وبإمكانهم الإدلاء بأصواتهم فى مراكز الاستفتاء التى أقيمت على البوابات الحدودية، وذلك الى أن الأحد 16 إبريل الحالى، وهو اليوم الذى سيتم فيه التصويت فى الاستفتاء داخل تركيا.

المصدر : مصر ناين