لقى أكثر من 20 شخصا مصرعهم إثر انهيار أرضى وقع فى إحدى القرى فى جزيرة جاوا الإندونيسية .

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية اليوم نقلا عن المتحدث باسم وكالة تخفيف الكوارث فى إندونيسيا، أن “الانهيار الأرضى ضرب قرابة 30 منزلا، وكان المزارعون يحصدون صباح اليوم تحت أحد التلال فى قرية بناران فى منطقة فونوروجو فى مقاطعة جاوا الشرقية ” .

ويقوم رجال الإنقاذ والجنود وضباط الواجبة والمتطوعون بالكشف عن المفقودين .

وتسببت الأمطار الموسمية فى حدوث فيضانات متكررة فى إندونيسيا حيث يعيش أعداد كبير من سكان البلاد البالغ أعدادهم 256 مليون نسمة فى المناطق الجبلية أو السهول الخصبة المعرضة للفيضانات بالقرب من الأنهار .

المصدر : مصر ناين