أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، أنه سيتم خصم 20 ألف جنيه من كل لاعب، كما سيتم إيقاف كل المستحقات والمكافآت لأجل غير مسمى، وذلك على خلفية الخسارة من النصر للتعدين.

وكان دجلة فقد من النصر للتعدين بنتيجة 2/1 فى المباراة، التى جمعتهما أمس الجمعة على استاد أسوان فى إطار منافسات الجولة 23 بالدورى.

وأبدى العالمى استياءه الشديد من عقلية بعض اللاعبين واصفهم بـ”الموظفين”، مؤكدا أن معيار الاستمرار فى قائمة دجلة بالموسم المقبل، هو الانتماء والقتال من أجل اسم وكيان دجلة، والشعور بأن دجلة مجتمع الأبطال.

المصدر : مصر ناين