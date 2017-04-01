قرر مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية، تحديد مقر دائم لصندوق دعم الرياضة داخل مقر اللجنة بدلاَ من مركز التنمية الرياضية بمساكن الشيراتون، حيث تعقد إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، اجتماعات عديدة مع مسئولى صندوق دعم الأبطال الرياضيين، لكشف آخر خطوات اعتماد الصندوق وكشف كيفية دعم الأبطال قبل أولمبياد طوكيو 2020.

ينتظر صندوق دعم الرياضة المصرية، موافقة وزارة الاستثمار للإعلان عن الصندوق بشكل رسمى، برأسمال 250 مليون جنيه يصل لمليار خلال 3 سنوات من خارج الموازنة السنةة للدولة لرعاية 8 اتحادات المصرية تم الأستقرار عليها، والأبطال شبه التايكوندو والجودو والمصارعة والملاكمة ورفع الأثاصدر والكاراتيه والسلاح والرماية من خلال خطة علمية محكمة.

المصدر : مصر ناين