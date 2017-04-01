قرر أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، التقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة، ضد عبد العزيز السيد حكم مباراته أمام النصر للتعدين، التى جمعتهما أمس الجمعة على استاد أسوان، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 2/1.

من جانبه أكد “ميدو” فى تصريحات خاصة، أن الحكم تسبب فى خسارة دجلة، باحتساب الهدف الأول بعد ارتكاب لاعب التعدين خطأ واضح دخل منطقة الجزاء، بالإضافة لاحتساب ركلة جزاء على دجلة ليس لها أساس من الصحة.

أظهر “ميدو” أن عبد العزيز السيد سبق وكان له واقعة مشابهة مع دجلة أمام بتروجت فى الموسم قبل الماضى، فضلا عن إيقافه عدة مباريات سابقا ل أخطائه الفادحة فى مباراة الزمالك وطنطا، مؤكدا أن الشكوى ستتضمن كل ذلك، كما سيطلب استبعاده من إدارة جميع مباريات دجلة المقبلة.

المصدر : مصر ناين