اصدر الباشمهندس على عبد الستار مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة فى منتصف ، إنه جارى التنسيق بين المؤسسات التأمينية ومجلس المدينة لشن حملات موسعة لإزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية وعمل محاضر فورية وإصدار قرارات إزالة لهذه التعديات.

وأكد فى بيان، نحن فى حاجة للتكاتف والعمل بجد من كل الجهات المسئولة للحد والقضاء على ظاهرة التعديات، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تعتبر من أخطر ما تواجهه مصر فى معدل دوران عجلة الإنتاج.

وأضاف مساعد المحافظ أن التعديات على الأراضى الزراعية تؤثر سلباً على الاقتصاد المصرى والإنتاج الزراعى من المحاصيل المختلفة وبالتالى زيادة الأسعار، مؤكداً لن يتهاون فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ولن يسمح بالمزيد من التعديات.