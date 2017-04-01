يتوافد الفنانون اليوم على مطار شرم الشيخ لحضور افتتاح الدورة الثانية لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى “دورة الفنان الكبير كرم مطاوع”، التى ستنطلق اليوم.

وحضر الفنانون سميحة أيوب الرئيس الشرفى للمهرجان والفنانة سميرة محسن رئيس لجنة التحكيم والفنانين محمود الحدينى ورانيا فريد شوقى ولقاء سويدان التى ستقدم حفل الافتتاح إضافة للدكتور عمرو دوارة والفنانة سهير المرشدى والناقد محمد الروبى.

جانب من الحضور

المهرجان ينطلق اليوم برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى وبحضور وزير الثقافة الكاتب الصحفى حلمى النمنم واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأعداد من سفراء الدول العربية والأجنبية، ويقام الحفل بقاعة المؤتمرات الرئيسية بأحد الفنادق، حيث يقوم الوزراء والمحافظ ورئيس المهرجان والرئيس الشرفى للمهرجان بقص شريط البداية لينطلق موكب الاحتفال على السجادة الحمراء .

جانب من الوفد

ويدخل الضيوف لقاعة الاحتفال ليبدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم يعرض الفيلم الوثائقى عن حصاد الدورة الأولى للمهرجان ثم تظهر الفنانة لقاء سويدان مقدمة حفل الافتتاح، والتى تدعو الرئيس الشرفى الفنانة سميحة أيوب لإلقاء كلمتها، يليها كلمة رئيس المهرجان الفنان مازن الغرباوى، ثم كلمة الفنانة وفاء الحكيم مدير المهرجان ثم كلمة الكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة، يليه كلمة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ثم اللواء أحمد حمدى نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة .

رانيا محمود ياسين وسميرة محسن

بعدها تبدأ فقرة التكريمات، حيث يتم تكريم تسعة من المسرحيين وهم المخرج جلال الشرقاوى وتتسلم درع تكريمه الدكتور إنجى البستاوى المدير التنفيذى للمهرجان والكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمشبه ة اللبنانية راندا أسمر والفنان نضال الشافعى والفنان سامح حسين والتونسية شاكرة رماح والكاتب شاذلى فرح ومحمود جمال، ثم يقوم المكرمين بالتقاط الصور التذكارية بصحبة الوزراء وقيادات المهرجان.

مازن الغرباوى و محمود الحدينى

وتعلن مقدمة الحفل الفنانة لقاء سويدان عن صعود أعضاء لجنة التحكيم الدولية وتضم: الدكتورة سميره محسن من مصر رئيسا والفنان داوود حسين من الكويت والدكتورة شادية زيتون من لبنان وأثير من أسبانيا ، وبوبولينا نيكاكى مناليونان، بعدها تقوم الفنانة وفاء الحكيم بتقدم لجنة النقاد الشباب وهم الناقد والكاتب باسم صادق والناقدة والكاتبة رنا عبد القوى والناقد والكاتب رامى عبد الرازق ثم يتم التقاط صورة تذكارية للجنة التحكيم بصحبة الوزراء وقيادات المهرجان، ويختتم حفل الافتتاح بتكريم المطرب العربى الكبير لطفى بوشناق الذى يحيى الحفل الساهر مع أوركسترا الشباب والرياضة بقيادة المايسترو عز الدين طه.

مازن الغرباوى

المصدر : مصر ناين