أعلنت مصادر عسكرية يمنية، أن 5 من القادة البارزين فى ميليشيات الحوثيين قتلوا فى غارة للتحالف العربى لدعم الشرعية استهدفت تجمعا لهم فى محافظة صعدة شمالى اليمن .

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية، اليوم السبت، أن المتمردين قتلوا فى الغارة، التى استهدفت تجمعا لقادة الميليشيات فى سوق الصيالمة بمديرية الصفراء شمال شرقى صعدة معقل الحوثيين.

وأظهر ت القناة، أن من بين القتلى قائد التدخل السريع فواز شايع القمادى، والقيادى طارق يحيى ناصر الصيلمى و3 آخرون لم تعرف هوياتهم بعد.

وفى السياق ذاته .. أكد العميد عبدالقادر شويط قائد لواء النخبة الشوف للجيش الوطنى بالبقع بمحافظة صعدة اندلاع اشتباكات بين فصيلين شوفين لميليشيات الحوثى فى منطقة آل عمار بمديرية الصفراء الواقعة شرقى صعدة .

المصدر : مصر ناين