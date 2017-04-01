ضبطت مباحث الجيزة عاطلا، لاتجاره فى الأسلحة اللهيب ية بالبدرشين، وعثر بحوزته على 5 أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات الرائد هانى إسماعيل رئيس مباحث البدرشين، تلقى بلاغ يفيد ياتجار “حنفى.م” عاطل بالأسلحة اللهيب ية غير المرخصة، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين له وضبطه، وبحوزته بندقية وفردى خرطوش وطبنجتين و33 طلقة.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين