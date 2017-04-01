استقبلت المدينة الشبابية بالطود شمالى محافظة الأقصر، اليوم السبت، 250 فتاة من مختلف جامعات مصر، وذلك فى رحلة الفوج رقم 27 من رحلات قطار الشباب الذى أطلقته وزارة الشباب والرياضة إلى مدينتى الأقصر وأسوان موسم 2016/2017، ضمن مشروع “اعرف بلدك” بمشاركة حوالى 21 ألف شاب وفتاة من جميع المحافظات.

ومن المقرر أن تقوم الفتيات المشاركات فى المشروع بعمل زيارات داخل مدينة الأقصر إلى معالمها التاريخية، وهى “البر الشرقى ومتحف الأقصر والصوت والضوء والبر الغربى والبر الشرقى”، أما فى أسوان فيزرن “متحف النوبة وجزيرة النباتات والقرية النوبية والمسلة الناقصة والسد العالى ومعبد فيلة“.

ويهدف مشروع “اعرف بلدك” إلى تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية، وزيادة الانتماء الوطنى لديهم، والتعارف وتبادل الخبرات بين الشباب من مختلف المحافظات، وتشجيع السياحة الداخلية، والعمل على إنعاش الحركة الاقتصادية بمدينتى الأقصر وأسوان.

يشارك فى فعاليات قطار الشباب بالمرحلة السنية من 12 سنة إلى أقل من 18 سنة لطلبة وطالبات المدارس، ومن 18 سنة الى أن 24 سنة لطلبة وطالبات الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، ومن 18 الى أن 35 سنة أعضاء (مراكز الشباب والجمعيات الأهلية)، ومن 18 الى أن 45 سنة أعضاء (الاتحادات و النقابات).

ويغادر كل فوج من أفواج قطار الشباب مساء يوم الخميس من كل أسبوع من محطة مصر بالقاهرة إلى محطة الأقصر، حيث يتوجه نصف أعداد المشاركين إلى المدينة الشبابية بالأقصر، ثم يكمل القطار رحلته إلى أسوان، حيث يتوجه نصف أعداد المشاركين إلى المدينة الشبابية بأسوان والرجوع بالعكس، حيث يبدأ التحرك من أسوان مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع إلى الأقصر ومنها إلى القاهرة ورحلة التبادل تتم بين مدينتى الأقصر وأسوان فتتم بالأتوبيسات صباح يوم الاثنين من كل أسبوع.



المدينة الشبابية بالأقصر تستقبل 250 فتاة بالفوج رقم 27 لقطار الشباب



وصول الفتيات للمدينة الشبابية لبدء زيارة معالم الاقصر



جانب من دخول الفتيات لمقر المدينة الشبابية بالطود



فتيات قطار الشباب يستعدون لرحلات سياحية مميزة بالاقصر



سعادة المشاركين بقطار الشباب بوصولهن للأقصر





المصدر : مصر ناين